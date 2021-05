Penge di Forza Italia: "Ecco come spendere i fondi del Pnrr a Ladispoli" - Terzo Binario News

“Quello del Recovery plan è un tema molto importante in quanto, come detto dal Presidente Draghi, si darà centralità agli enti locali.

Con il Recovery Plan viene sottolineato l’importante ruolo dei Comuni che avendo contezza dei bisogni dei cittadini riusciranno ad attuarlo in modo efficace.

Secondo i dati circa il 40% dei fondi ovvero 90 Mld sarà dedicato agli enti locali. Per Ladispoli, Forza Italia darà il sostegno necessario per lo studio di progetti di fattibilità che si potranno agganciare al PNRR e con l’aiuto dell’On. Battilocchio, sempre attivo e presente in sinergia con il Sindaco Grando sicuramente si darà una svolta di sviluppo.

Tra le tante priorità si potrà digitalizzare la Pubblica amministrazione, la biblioteca, riqualificare e mettere in sicurezza gli asili e le scuole elementari al fine di migliorare l’offerta educativa e migliorare tanti altri settori. Con il Superbonus 110%, i cittadini, potranno ristrutturare gli edifici stimolando il settore edilizio da anni in crisi, incoraggiando il risparmio energetico e allo stesso tempo rinnovando l’immagine urbanistica della nostra città.

Prioritari per Forza Italia saranno anche i progetti rivolti al benessere dei giovani della nostra città creando dei progetti ad hoc, un punto su cui sta scommettendo l’amministrazione Grando con la nomina a delegato alle Politiche giovanili di Edoardo Petrone effettuata pochi giorni fa”.

Marco Penge, Delegato ai Rapporti Istituzionali per Forza Italia