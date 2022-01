Penge: "Deposito per gli pneumatici esausti a Ladispoli" - Terzo Binario News

“In questi ultimi tempi al centro dei dibattiti si sente molto parlare di transizione ecologica, delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile e della tutela dell’ambiente.

Noi di Forza Italia focalizzeremo l’attenzione su questi punti che tra l’altro fanno parte di una Missione prevista nel PNRR nazionale. In particolare punteremo alla tutela ambientale con una serie di proposte innovative.

Qualche giorno fa parlando con un noto rivenditore autorizzato di pneumatici, Daniele Feroci, abbiamo sviluppato insieme una proposta utile per lo smaltimento dei pneumatici.

Quante volte ci sarà capitato di forare una gomma, di cambiarla e di non sapere dove buttarla? Oppure di cambiare pneumatici usurati con quelli nuovi o sostituire gli pneumatici invernali?

Sicuramente molte volte.

Non tutti sanno pero’ che lo smaltimento dei pneumatici è obbligatorio per legge ed è affidato o al gommista, o all’autofficina o a dei consorzi appositi.

Secondo il Decreto Ministeriale Nr. 82 dell’11 Aprile 2011 il contributo ambientale per lo smaltimento dei pneumatici (PFU) lo si paga anticipatamente al rivenditore che sia gommista, centro montaggio od autofficina i quali a loro volta consegneranno il tutto alle aziende specializzate per il corretto smaltimento.

Da questa riflessione nasce una proposta: Perché non creare un’area di piccole dimensioni, attrezzata e coperta, secondo le normative previste, con all’interno dei contenitori dove depositare gli pneumatici usati, essendo rifiuto speciale non pericoloso, che poi saranno trasferiti ai consorzi autorizzati allo smaltimento?

Predisponendo un’apposita convenzione, concertando modi e tempi con tutti i rivenditori, centri montaggio ed autofficine, gli Enti preposti ed il Comune si potranno trovare soluzioni condivise. In questo modo si salvaguarda l’Ambiente eliminando l’inquinamento ambientale per il loro abbandono, per gli insetti che infestano l’abitato quando si bagnano e per la biodegradabilità degli stessi. Siamo sicuri che cosi si potranno avere grandi risultati.

Il vantaggio sarebbe triplice per il Comune: un bilancio migliore, una salvaguardia dell’Ambiente che i cittadini apprezzeranno ed un importante aiuto agli operatori del settore facilitati nello smaltimento dei pneumatici.

Il Commissario di Forza Italia Renio Valle dichiara: questa è una proposta innovativa che potrà aiutare in termini ambientali la città favorendo anche gli operatori del settore.

Marco Penge, Delegato ai Rapporti Istituzionali per Forza Italia afferma: Siamo convinti che la nostra proposta sarà apprezzata dal Sindaco Grando e dalla sua amministrazione attenta a questi temi incentrati al miglioramento della vivibilità cittadina. Ben vengano i consigli come quelli di Daniele Feroci, operatore di settore che dimostra come tutti noi di avere a cuore le sorti della città.

L’opportunità di realizzare questo progetto puo’ portare importanti vantaggi per la nostra città in sinergia con gli operatori del settore che possono avere un ruolo importante nel miglioramento ambientale”, è quanto dichiara Fabio Betti, Segretario Organizzativo e Delegato alla Mobilità per Forza Italia.