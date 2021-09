Peggy, la guida francese che fa conoscere Cerveteri ai turisti transalpini - Terzo Binario News

Francese, anzi più precisamente normanna di nascita, Peggy Valente vive in Italia da oltre 15 anni e da più di 6 a Cerveteri.

La sua professione di guida turistica l’ha sicuramente agevolata nella sua scelta di trasferirsi sul litorale, dato che la porta non di rado a far visitare il nostro meraviglioso sito UNESCO della Necropoli della Banditaccia a turisti francofoni di tutto il mondo: “Basti pensare che il francese non è parlato soltanto nell’Esagono, Belgio e Svizzera, ma anche in Canada, in Africa e nei cosiddetti Territori francesi di Oltremare, come La Riunione, La Martinica, Tahiti, la Nuova Caledonia o ancora la Guadalupa e la Guyana francese.”

Peggy è entusiasta di poter mostrare e condividere le bellezze del nostro territorio con persone provenienti dai cinque continenti e ciò le ha dato spunto un paio di anni fa a dare origine al suo progetto.

“Ho iniziato a lavorare al mio progetto nell’autunno del 2019 e la pandemia mi ha permesso di dedicarmici full-time, dato che il nostro settore è stato tra i più colpiti sin da subito” ammette e prosegue “Ho deciso, infatti, di mettere a disposizione le mie visite guidate di Roma in formato video a dei prezzi tutto sommato contenuti, soprattutto se confrontati all’elevato costo di una visita privata. A maggior ragione, in un momento come questo, con le limitazioni ai viaggi imposte dal Covid, le persone possono godersi le meraviglie della Città Eterna comodamente dal divano di casa con delle visite guidate ricche di aneddoti e corredate da ricostruzioni 3D per visualizzare i monumenti in tutto il loro splendore originario” chiosa Peggy Valente.

Al momento è in costruzione anche un’app dedicata e l’imprenditrice non esclude di ampliare il suo repertorio con una video guida dedicata alla Banditaccia, “ma molto dipende anche dalla possibilità di ottenere i diritti per le riprese” che ci confessa essere una cosa non semplicissima e generalmente anche onerosa.

Le video guide disponibili per ora sono Colosseo e Roma antica, il Centro storico, i Musei Vaticani e San Pietro, Trastevere e tanti altri video extra gratuiti disponibili anch’essi su romevideoguide.com.