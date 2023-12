Pedone travolto e ucciso a Roma, si costituisce il pirata • Terzo Binario News

Si è presentato ieri sera alla caserma dei carabinieri de La Storta l’uomo che avrebbe causato l’incidente mortale in via Cassia, in cui ha perso la vita, Arturo Ferettini, di 56 anni, investito la mattina del 5 dicembre da un veicolo che procedeva a forte velocità.

Il presunto investitore è un operaio romano di circa 60 anni che si è fatto accompagnare dal suo avvocato per raccontare la sua versione dei fatti che sarà sottoposta alle verifiche da parte degli investigatori.

L’uomo ha confessato di essere al volante del Doblò che era stato sequestrato in seguito all’incidente. E’ stato denunciato per omicidio stradale.