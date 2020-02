Pedone ferito a Ostia da colpo di pistola: è un calciatore - Terzo Binario News

Raggiunto al piede da un colpo di pistola per una mancata precedenza. Questa la versione fornita agli investigatori da Daniel Gordini, calciatore di 24 anni ferito nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio a Ostia, in via Giancarlo Passeroni.

La dinamica illustrata giovane agli agenti è sostanzialmente questa: mentre attraversa la strada ecco sfrecciare uno scooter – con a bordo due persone – che non avrebbe rispettato la precedenza. Il ragazzo protesta: a quel punto il motociclo torna indietro e uno dei soggetti in sella fa fuoco.

Un passante accompagna il 24enne all’ospedale Grassi, dove viene operato. Gli investigatori, al momento, stanno cercando di fare piena luce sulla vicenda mentre prosegue la caccia per individuare sia chi abbia premuto il grilletto sia il complice.

Il nodo da sciogliere, però, è questo: capire se sia trattato di un episodio casuale o di un’azione mirata.