Pedonalizzazione via di Torre Clementina: le reazioni - Terzo Binario News

Pedonalizzazione via di Torre Clementina. “Questa mattina ho voluto confrontarmi di persona con i ristoratori e i commercianti di via Torre Clementina per avere un feedback rispetto alla pedonalizzazione sperimentata ieri”. Lo dichiara l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli. “ Ho anche avuto un incontro con Gianluca Consiglio, presidente dell’associazione di via Torre Clementina e Centro storico di Fiumicino”.

“Accolgo con estremo piacere – prosegue – il fatto che la maggior parte dei ristoratori e commercianti di via di Torre Clementina abbia apprezzato l’esperimento voluto dal sindaco Esterino Montino di chiudere la via di domenica dalle ore 8 alle ore 18. Questo ha consentito a residenti e visitatori di passeggiare in estrema sicurezza, su uno spazio più grande, mantenendo quindi le dovute distanze interpersonali e senza formare quella calca che purtroppo avevamo visto nelle scorse settimane”.

“Il mio ringraziamento – conclude Antonelli – va alle forze dell’ordine, che hanno per tutto il giorno monitorato la situazione, nonché agli esercenti che hanno lavorato affinché le regole fossero seguite e rispettate da tutti.

Per arginare la pandemia ma allo stesso tempo per permettere la massima fruizione del nostro centro storico stiamo valutando se replicare la pedonalizzazione nelle prossime settimane”.