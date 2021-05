Pedibus Fiumicino, "Associazione Crescere Insieme": "Ok a sperimentazione ma ad Aranova c'è da sempre" - Terzo Binario News

L’inizio della sperimentazione del Pedibus con gli alunni di alcune scuole elementari di Fiumicino è senz’altro un’iniziativa lodevole. Peccato che nessuno menzioni il fatto che non si tratta di una novità: è dal lontano 2014 che l’Associazione Crescere Insieme ha attivato il progetto di mobilità sostenibile con Ecoschool per la scuola di Aranova, garantendone il funzionamento.

Vedere ogni volta dai 100 a 150 bambini andare tutti insieme a scuola a piedi e in totale sicurezza è motivo di orgoglio.

Farlo ininterrottamente per 5 anni consecutivi, salvo l’interruzione temporanea dovuta al Covid-19, lo è ancora di più.

Prendiamo atto sia dell’adesione all’iniziativa del Pedibus da parte di altre scuole del territorio, che della presenza dei vigili e di tutto l’interesse dell’Amministrazione.

Peccato che su Aranova questo interessamento non ci sia mai stato, nonostante le molteplici richieste; d’altronde, siamo nel profondo Nord…”

Firmato: il direttivo dell’Associazione Crescere Insieme