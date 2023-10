Peba, il Pyrgi di Fdi Santa Marinella a sostegno dell'Associazione Ciechi e Ipovedenti • Terzo Binario News

“Vorrei, con queste poche righe, richiamare l’attenzione dei miei colleghi Consiglieri tutti, sia di minoranza sia di maggioranza, sul punto 4 all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2023: Approvazione del Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) adottato con la Delibera del Giunta Comunale del 21/09/2023.

L’appello pubblicato sulla stampa locale dal Presidente protempore del Consiglio Regionale del Lazio dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Claudio Cola, si somma ai ripetuti inviti della minoranza a procrastinare la convocazione in questione.

Le affermazioni del Presidente, sembrerebbero far emergere in modo incontestabile l’inopportunità di procedere all’approvazione del Piano P.E.B.A.

Questi, infatti, rimprovera all’Amministrazione comunale di aver totalmente ignorato il contributo inviato con molteplici missive e quindi di aver agito in maniera non condivisa alla redazione del documento.

Ancora una volta non sono state prese in considerazione le criticità per assicurare l’accessibilità alle persone con disabilità visiva (a meno di un minimo intervento all’attraversamento Via Aurelia e Via F. Crispi). Ignorando, afferma il Presidente Cola, anche una Consulenza Tecnica d’Ufficio, prodotta in un contenzioso civile (R.G. 473/2022) presso il Tribunale ordinario di Civitavecchia, ove con estrema chiarezza viene affermato che le soluzioni per l’accessibilità delle persone con disabilità visiva siano del tutto assenti.

Per quanto detto, il Presidente chiede con fermezza di fare un passo indietro e di rinviare l’approvazione dello strumento urbanistico. Nell’esprimere altresì il parere totalmente contrario all’approvazione del Piano, Claudio Cola rinnova la sua disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale di Santa Marinella per fornire un contributo che tenga conto .

In merito, abbiamo già espresso il nostro pensiero in occasione degli interventi sulle strisce pedonali fantasma, accennando all’utilità, anche per il caso in essere, di rispolverare il piano per i passaggi pedonali “Pedone Sicuro 2.0”. Unico esemplare, all’altezza del Bar Incontrino, rimasto, come molte altre inaugurazioni di questa Amministrazione, simulacro alle “buone intenzioni”.

Ilaria Fantozzi

Consigliere di Fratelli d’Italia