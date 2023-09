Pd Tolfa sul nuovo appalto per la nettezza urbana: "Incontro con la sindaca per garantire i diritti dei lavoratori" • Terzo Binario News

Ancora un intervento del Pd di Tolfa in merito al nuovo appalto per la nettezza urbana.

“Nel pomeriggio di mercoledi, abbiamo cercato, incontrando la Sindaca, di trovare una soluzione che potesse andare a risolvere le problematiche nate in questi giorni tra la nuova ditta appaltatrice dei rifiuti e i lavoratori.

Soluzione che per noi non poteva e non può prescindere dal rispetto dei diritti dei lavoratori.

Per questo abbiamo mediato e a questo siamo riusciti ad arrivare.

Stigmatizziamo fortemente l’atteggiamento che è sembrato troppo “autoritario” da parte nuova ditta, nonostante ancora non avesse neppure un contratto firmato con il Comune di Tolfa.

Auspichiamo che quella di ieri sia stata l’occasione per chiarire, anche con la maggioranza, la necessità del rispetto della legge e della tutela dei lavoratori che, qualora venisse nuovamente messa in discussione, ci vedrà ancora una volta al loro fianco.

Auspichiamo inoltre, la presenza del sindacato di riferimento, USB, come garante, al momento della firma del contratto degli operai, così come previsto dalla legge e come segnale distensivo.

Speriamo che stavolta la Sindaca si schieri inequivocabilmente con gli 11 lavoratori tolfetani”.