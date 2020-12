Pd Tolfa sul biometano: "Piazza Vittorio Veneto dica no" - Terzo Binario News

Mozione del Pd di Tolfa affinché piazza Vittorio Veneto dica no al biometano di Monna Felicita

Mozione del Pd di Tolfa affinché piazza Vittorio Veneto dica no al biometano di Monna Felicita.

Sul progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano, in località monna felicita, nel comune di Civitavecchia, Tolfa dica no.

“…Considerate pertanto che le perplessità illustrate, la carenza di valutazioni scientifiche legate

all’effetto domino delle attività industriali impattanti sull’ambiente presenti e realizzande nell’area e l’assenza di valutazioni globali legate all’esposizione combinata e sommatoria di più fattori di rischio, non possono non indurre questa Amministrazione a manifestare la più totale contrarietà alla realizzazione dell’impianto proposto dalla Soc. Ambyenta Lazio Spa.

Considerata l’urgenza di esprimere la volontà di questa Amministrazione, al fine di supportare le amministrazioni chiamate ad esprimersi formalmente sul progetto sul procedimento avviato; ad unanimità di voti, legittimamente espressi delibera di :

a) Dichiarare la contrarietà della Amministrazione Comunale di Tolfa alla “Realizzazione di un

Impianto di produzione di Biometano, in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia, proposto dalla soc. Ambyenta spa;

b) Invitare la Regione Lazio a disporre l’annullamento in autotutela

c) Richiamare la Regione Lazio alla corretta applicazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 sul procedimento compartecipato, includendo i comuni di Allumiere Santa Marinella, Tolfa, Monte Romano e Tarquinia, come soggetti territorialmente interessati”.

Il segretario Pd Sharon Caeminelli