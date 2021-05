Pd Tolfa a Landi: "Rinvio a giudizio per corruzione, la prescrizione non è innocenza" - Terzo Binario News

“In merito al rinvio a giudizio del sindaco Landi e dell’allora vicesindaco Folli ed altri esponenti del centrodestra locale, crediamo che il punto non sia se c’è o no prescrizione, il punto è che un giudice basandosi sulle prove raccolte ha deciso che è fondata l’accusa avanzata della procura per i reati di corruzione e altro di poco edificante per amministratori e politici a cui abbiamo affidato il nostro paese.

Il rinvio non è colpevolezza, ma soprattutto la prescrizione non È assoluzione. I reati ipotizzati sono molto gravi e riguardano appalti pubblici tra i quali la mensa scolastica e la mensa della rsa 5 stella, quindi consumati a danno della qualità del servizi ai più indifesi, e questo è sinceramente inaccettabile.

Riguardano una politica presumibilmente basata sul clientelismo, sulle raccomandazioni, sulla gestione della cosa pubblica in maniera arbitraria, che ha condizionato e condiziona da anni la vita dei cittadini.

Se sono così sicuri della non colpevolezza rinuncino alla prescrizione e facciano pronunciare i giudici sullaloro estraneità ai fatti contestati. Significherebbe avere amministratori nella migliore delle ipotesi distratti o negligenti ma non irrispettosi della legge…

Vorremmo sapere dove sono ora le destre e taluni giornalai che si sono assunti a moralizzatori recentemente, e tengo a precisare, non sulla base di atti processuali, come in questo caso.

Vorremmo sapere se qualcuno ha chiesto di che colore politico sono i sindaci e gli amministratori dei comuni coinvolti, se si sono chiesti se i presunti raccomandati abbiano una tessera di partito… forse perché non si parla di PD è meno interessante o meno immorale.

Il sindaco e gli amministartori coinvolti, dovrebbero, per dignità dare le dimissioni e non presentarsi più sulla scena politica tolfetana.

È non perché non siamo abbastanza garantisti, ma perché la prescrizione senza un processo lascerebbe un ombra e un dubbio sull’immagine del nostro comune e perché Il rinvio a giudizio non è che la punta dell iceberg di una politica fatta con superficialità.

I “disastri” urbanistici (convento cappuccini, case popolari, palazzi sequestrati…),la mancanza del rispetto delle procedure più basilari, come i permessi non richiesti alla soprintendenza, appalti di servizi pubblici per i quali sono stati stanziati pochissimi euro a discapito dei lavoratori, la superficialità con cui ci si approccia alla cosa pubblica, l’assenteismo, il non rispetto del regolamento comunale che fa trovare costantemente i consiglieri senza atti prima del consiglio, i consigli convocati alle 8 di mattina con i soldi dei cittadini che devono ripagare la giornata lavorativa ai consiglieri, le mascherine fantasma figlie di scelte politiche che hanno lasciato campo libero e libero arbitrio a certi personaggi, non può essere compensata, come sempre, da quei 3 o 4 lavoretti per rifare le strade a 3 mesi dalle elezioni”.

Pd Tolfa