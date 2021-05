Pd Tarquinia: "Cambio di casacca per l'Amministrazione Giulivi?" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Siamo ormai abituati ad apprendere dai giornali quello che succede al Comune di Tarquinia ma, lo ammettiamo, la notizia della fuoriuscita (definitiva?) dalla Lega delle meraviglie del Sindaco Giulivi e di tutti gli assessori e i consiglieri, ha provocato un certo fermento in questa pigra primavera tarquiniese.

Abbiamo concesso un tempo tecnico ai diretti interessati per intervenire e chiarire ma pare che PiazzaMatteotti sia diventata una fortezza da cui nulla trapela. Non ci stupisce, in effetti, la modalità di questa transizione, tipico riflesso del modus operandi “giuliviano”: si dimette il Sindaco, si dimettono tutti. Che poi, considerati gli incarichi ricevuti di recente da alcuni esponenti dell’amministrazione, anche a livello provinciale, è probabile che questa “fuga” sia stata accolta con più di qualche malumore.

Della Lega come partito, a Tarquinia, nessuno ha mai sentito parlare. Parla solo il “capo” e gli altri si adeguano. Non una nota, non un comunicato da parte di nessuno: tacito assenso di un “gruppo” che ha cavalcato l’onda di quel simbolo, oggi in caduta libera, proprio come questa amministrazione.

Quello che ci chiediamo è come verrà onorata la delega alla rappresentanza degli elettori che, proprio in virtù dell’appartenenza alla Lega, avevano decretato la vittoria di Giulivi alle amministrative di due anni fa.

A loro qualche spiegazione la deve senz’altro, quantomeno chiarire a quale porta andrà a bussare. Noi qualche idea ce l’abbiamo ma non vogliamo rovinare la suspance…

Partito Democratico Circolo “Domenico Emanuelli” Tarquinia