Pd Santa Martinella: "Le scuole Vignacce e Carducci vittorie dell'Amministrazione" - Terzo Binario News

“L’inizio dell’anno scolastico ha coinciso con due importanti risultati amministrativi: un anno scolastico più sereno di quelli trascorsi e un nuovo impianto sportivo, inutilizzabile da anni per un uso improprio dalla passata Amministrazione.

Il PD di S. Marinella/S. Severa unisce questi due aspetti con l’intento di lanciare un forte messaggio ai cittadini di S. Marinella: la scuola e lo sport sono i cardini di una sana società.

Aver sopportato per cinque anni lo spostamento di un intero plesso scolastico presso altre strutture precarie e disagevoli è stato un vulnus che sicuramente avrà influito sulla didattica e sull’apprendimento degli alunni.

Il danno dell’ignavia della precedente Amministrazione, pertanto, non è soltanto riferito alla struttura del plesso, ma si è rilevato anche un danno sociale.

Non aver capito, in quel momento, che aver lasciato in un cassetto una perizia tecnica che certificava l’inagibilità, è stato un atto ignobile che i cittadini si ricorderanno per sempre, non si fa mala politica con la scuola e la sicurezza dei nostri figli.

Adesso la scuola “Vignacce” riparte e tutti i disagi sopportati in questi anni non ci saranno più, inoltre, anche attraverso un lavoro di interlocuzione con i livelli sovra comunali (Regione) sono arrivati contributi economici che hanno permesso un restyling del plesso “Giosuè Carducci”, anche questo abbandonato al proprio destino da anni, con il rifacimento completo della palestra, in più sono previsti lavori per le scuole “Centro e Pirgus”.

Quest’Amministrazione consegna agli alunni dei plessi dignitosi, funzionali all’apprendimento e alla formazione, anche come cittadini, questo è il messaggio culturale e civico che, secondo il PD, si è voluto trasmettere ai cittadini.

Lo stesso messaggio viene veicolato con la ristrutturazione dell’impianto sportivo.

Anche qui l’ignavia e scellerata scelta di utilizzare il campo sportivo per una gara di “cross”, lo avevano reso inutilizzabile, i vandali in seguito hanno fatto la loro parte distruggendo anche gli spogliatoi.

Aver terminato i lavori e averlo reso disponibile per le associazioni sportive è un altro atto dal forte valore sociale.

Nelle scuole, nelle palestre, negli impianti sportivi si formano le donne e gli uomini di domani, della nostra futura classe dirigente.

Rileviamo inoltre che passi in avanti si stanno facendo anche sul lato del problema abitativo per le famiglie in difficoltà, questa situazione ha un impatto rilevante nella nostra comunità, non disperdiamo questo inizio con polemiche strumentali e di parte.

Scuole, impianti sportivi, problema abitativo per chi vive un disagio sociale, tutti temi che fanno parte della cultura del Partito Democratico”.

Il PD di S. Marinella/S. Severa