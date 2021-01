Pd Santa Marinella: "Via Cicerone sensibile su Parco della Resistenza" - Terzo Binario News

Il PD di S. Marinella/S. Severa da sempre sensibile ai valori storici e culturali della città, da qualche tempo ha intrapreso un’azione d’interlocuzione con il Sindaco, Consiglieri e Assessori del PD per avviare le procedure politiche e amministrative per intitolare un parco, una via, un luogo alla “Resistenza”.

Rileviamo altresì, con piacere, che anche la locale Sezione A.N.P.I. di Santa Marinella “Antonio Margioni” ha avviato una raccolta di firme per chiedere l’intitolazione di uno spazio cittadino alla “Resistenza”.

In una società che, purtroppo, sta perdendo i valori e le ideologie, è necessario lasciare una testimonianza simbolica e al tempo stesso concreta, del sacrificio che tante donne e uomini del nostro Paese hanno compiuto per renderlo libero e democratico.

E’ questione di uno o due decenni e poi non ci saranno più testimoni in vita per ricordare le atrocità della guerra e le conseguenze di quell’orrendo accadimento e sono centinaia di migliaia di uomini che hanno “combattuto” in maniera istintiva per riconquistare la libertà, eroi spinti da un credo comune: mai più il fascismo!

Ed è per queste considerazioni e per quanto dovuto ai nostri antenati che hanno fatto la resistenza che anche S. Marinella abbia un luogo perenne di ricordo.

Illuminante, a questo proposito, è la testimonianza che ci ha lasciato Liliana Segre nel suo recente libro, intitolato “LA MEMORIA RENDE LIBERI”.

Il PD di S. Marinella/S. Severa riconosce a quest’Amministrazione la sensibilità avuta su questa esigenza della città, infatti, nell’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale, si discuterà dell’intitolazione di uno spazio pubblico a “Parco della Resistenza”.

Il PD di S. Marinella/S. Severa