Pd Santa Marinella su Settanni: "Su Sms è resa dei conti personale, non politica" - Terzo Binario News

“Le vicende politiche che hanno investito il Movimento cinque stelle a causa delle dimissioni, “dal Movimento”, del Consigliere Comunale Francesco Settanni dovrebbero insegnare a tutti noi che la politica non può essere soltanto strumento di propaganda e che, purtroppo, i social non aiutano, anzi impediscono, come in questo caso, serene discussioni e analisi “politiche”.

Pertanto, su questa vicenda il PD non ritiene di intervenire su una problematica tutta interna al movimento che non ci appassiona.

Invece ci preme fare alcune considerazioni sul comportamento del Consigliere Settanni a proposito della richiesta di dimissioni del Presidente della Multiservizi. Su questa particolare situazione rileviamo che si è, a torto e con molta superficialità, voluto consumare un regolamento di conti personale, trascinando nella disputa atti amministrativi e persone estranei alla controversia tutta interna al Movimento cinque stelle.

Il Presidente della Multiservizi è una persona di specchiata onestà intellettuale, dotata di un’enorme qualità professionale e manageriale, e ricordiamo a tutti e in particolare al Consigliere Settanni, sta offrendo la sua disponibilità senza compenso e nell’esclusivo interesse del bene della città.

Attacchi beceri e strumentali da parte di chi, per sua responsabilità, cerca, di uscire dalla melma dove si è cacciato non sono ricevibili.

Il Consigliere Francesco Settanni faccia le sue riflessioni, cerchi di uscire dal labirinto politico in cui è precipitato, ma soprattutto lasci lavorare in serenità chi ha a cuore il bene della città.

Il consigliere Settanni nei suoi comunicati si è posto spesso come il referente dell’opposizione, l’augurio del PD di S. Marinella/S. Severa e che le altre forze prendano le distanze da questa presa di posizione che altro non è se non l’ennesima puntata della politica dell’odio fine a se stesso.

Il contrario di quanto serve alla nostra comunità”.

Il PD di S. Marinella – S. Severa