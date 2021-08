Pd Santa Marinella furioso con Giannini: "I nostri esclusi dalla Festa dell'Unità di Civitavecchia" - Terzo Binario News

Egr. Segretario Giannini, è con vero rammarico ed altrettanta indignazione (per non dire amarezza) che abbiamo appreso, tramite una locandina pubblicitaria che circola sui social, sotto l’occhio volontariamente disattento di molti nostri addetti ai lavori, che si terrà a breve la Festa dell’Unità.

Ma siamo sicuri che non sia invece una “Festa della divisione?”, perché tale ci sembra questo velato atteggiamento, “a far gli gnorri”, sulla realtà di Santa Marinella, in cui il nostro partito è riuscito, nella recente tornata elettorale, a portare al governo cittadino il PD, con una vittoria schiacciante sul centro destra che per 20 anni ha detenuto il potere, nel modo che tutti sappiamo e che insieme abbiamo sempre combattuto.

Riteniamo sia veramente superfluo e avvilente per questa nostra compagine santamarinellese doverTi sottolineare quanti sforzi sono stati perpetrati dai nostri simpatizzanti, diretti da Pietro Tidei, già tra i più longevi tesserati della sezione PD di Civitavecchia.

Dunque, a concludere, rimane il fatto che, a ragion del vero e di ciò appena ricordato, di contro, la scelta di non coinvolgere Tidei e la sua amministrazione è solo “una bella e buona carognata politica” che ci lascia il cuore sempre rosso, ma amaro!”

Membro direttivo PD S.Marinella

Manfredo Ballarini

I Consiglieri comunali PD di Santa Marinella

Andrea Amanati e Paola Fratarcangeli