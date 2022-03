Pd Santa Marinella: "Ha ragione Tidei, il referendum non serve" - Terzo Binario News

“A pochi giorni dal Referendum voluto dal Comitato “ S. Marinella per il bene comune”, assistiamo ad una continua strumentalizzazione dell’informazione da parte di quest’ultimo, al solo scopo di confondere e illudere i cittadini sulla realtà dei fatti.

Il Partito Democratico, fonda le sue radici nel pluralismo delle posizioni politiche e da sempre, riconosce nel referendum, uno strumento di partecipazione democratica, ma chi ha voluto questo referendum, lo ha fatto a colpi di slogan, creando un castello di falsità imbarazzanti che disorientano i nostri cittadini, ai quali ci rivolgiamo per spiegare loro che, l’Amministrazione “non sta svendendo il bene pubblico ai privati” e che meritano un chiarimento sui 5 quesiti referendari, affinché non diventino strumento per attaccare un’Amministrazione che da oltre tre anni lavora ininterrottamente per uscire dal dissesto e progetta una città moderna.

Intanto, è bene precisare cos’è e quando viene usato lo strumento del Project Financing ed il perché i 5 quesiti referendari non sono attinenti all’argomento, in quanto, l’unico Project a carattere d’urgenza già avviato è quello del Cimitero.

Il Project è un’operazione di finanziamento a cui ci si rivolge in tutti quei casi in cui le risorse pubbliche scarseggiano e quando si deve realizzare un’opera necessaria ad elevata complessità e ad alto fabbisogno di capitale. Perché un Comune, come il nostro che ha ereditato un dissesto, non dovrebbe utilizzare uno strumento con investimenti privati per realizzare opere a costo zero che resterebbero pubbliche? Perché, bisogna privare la nostra meravigliosa cittadina di un’opportunità di sviluppo, lavoro, occupazione, turismo moderno e sostenibile che, darebbero al nostro territorio quello slancio che manca da oltre 40 anni?

Referendum 1 la “Perla del Tirreno”, non è mai stata gestita dal Comune, ma sempre affidata al privato, per cui con il project avremmo una passeggiata nuova, sicura e punto di riferimento per cittadini e turisti.

Referendum 2 area “Ex Fungo”, nel quesito non si specifica che al posto della attuale oscenità, verrebbe realizzata a livello Aurelia, anche una piazza pubblica con giardini che riqualificherebbe il centro storico e diventerebbe il luogo di incontro che la città non ha mai avuto.

Referendum 3 “Cimitero”, unico project avviato per rispondere all’annosa mancanza di loculi. Garantisce ai cittadini, prezzi calmierati, manutenzione, pulizia e dignità alla sepoltura.

Referendum 4 “Parcheggi strisce blu”, non esiste project, perché i parcheggi sono gestiti dalla SMS società partecipata al 100% dal Comune.

Referendum 5 “Farmacia Comunale”, non è un project . Grazie al grande lavoro di risanamento da parte dell’Amministrazione, finalmente la Farmacia Comunale, quest’anno ha registrato un piccolo utile. Il Comune aprirà una seconda Farmacia in zona Maiorca.

Il Partito Democratico, lavora per il bene della cittadinanza e sarà puntuale nell’informare ed ascoltare, dare suggerimenti e supporto all’Amministrazione per tutelare e valorizzare al massimo la città.

Noi del Partito Democratico abbiamo a cuore il futuro di Santa Marinella e dei nostri giovani”.

Pd Santa Marinella