(Pd) Natale 2022 più solidale a Cerveteri • Terzo Binario News

“In questi giorni è stato deliberato dalla Giunta comunale di Cerveteri lo stanziamento di 40.000 € per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle bollette delle utenze domestiche.

Una importante misura di contrasto alla povertà dovuta all’aumento dei costi dell’energia che sta incidendo sempre di più sui bilanci familiari.

L’accesso alle fonti di energia rappresenta un diritto civile e come Amministrazione Comunale abbiamo sentito il dovere di promuovere questa ulteriore misura di sostegno alle famiglie meno abbienti messe a dura prova, prima dalla pandemia, e ora dalle conseguenze della crisi energetica.

Come PD di Cerveteri facciamo il nostro plauso alla Giunta Comunale tutta ed in particolare al Sindaco, Elena Gubetti, e all’assessore al Bilancio, Alessandro Gnazi, che con questa scelta hanno voluto dare un forte segnale per garantire azioni concrete di contrasto alla povertà e hanno accolto i suggerimenti del PD di costruire un Natale più solidale e meno sfarzoso”.

Il Segretario del Circolo PD “David Sassoli” Cerveteri

Giuseppe Zito