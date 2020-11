Pd Ladispoli su Flavia: "Creatura nostra che non ha licenziato né si è indebitata" - Terzo Binario News

“I cittadini di Ladispoli conoscono bene i vantaggi della gestione pubblica della risorsa idrica realizzata finora dalla Flavia Acque.

Considerate le affermazioni di alcuni organi di informazione locali pensiamo sia opportuno comunque ricordare le tappe del percorso che ha portato alla situazione attuale:

1) Nel 2000, alla scadenza dell’affidamento della gestione alla società privata Sicea, il Comune avrebbe potuto prorogare l’affidamento ai privati o passare all’ Acea, come fecero altri Comuni.

La Giunta comunale decise invece per la gestione pubblica in proprio e creò la Flavia Acque.

2) Negli anni successivi la Flavia Acque fu rafforzata dalla fusione con altre Societa’ Comunali che gestivano le Farmacie pubbliche ed il trasporto scolastico.

3) In tutto il lungo periodo, dalla creazione fino ad oggi, la società comunale Flavia ha assicurato la distribuzione della risorsa idrica e la depurazione con grande efficienza e con tariffe basse, tra le più basse della Regione Lazio.

4) Negli stessi anni le Giunte Comunali di cui faceva parte il Pd si sono opposte alle ripetute richieste della Regione (richieste iniziate nel 2007) di cedere la gestione idrica all’Ato 2 e quindi all’ Acea.

5) A questo proposito vogliamo ricordare che la legge nazionale che prevede le Ato (Ambiti Territoriali Ottimali) è del 5 Gennaio 1994 e non è mai stata modificata in questa sua previsione.

6) Le prime diffide al Comune per cedere il servizio all’ Ato2 risalgono addirittura al 2007. Le Giunte di cui faceva parte il Pd hanno sempre resistito, in tutte le sedi.

7) Due anni fa dal Ministero del governo cosiddetto Giallo – Verde è partita una diffida alla Regione Lazio, con la minaccia di attuare i poteri sostitutivi se non avesse riportato tutte le gestioni nell’ambito delle ATO.

La Regione Lazio a sua volta, dopo quella diffida, è stata costretta ad attivarsi verso il Comune di Ladispoli per evitare il Commissario Governativo.

Questi sono i fatti oggettivi: il Pd ha fatto parte delle Giunte che hanno creato la Flavia, hanno contribuito a farla crescere e hanno dato così alla città un servizio ottimale e con tariffe calmierate.

NEGLI ANNI PASSATI NESSUN LAVORATORE E’ STATO LICENZIATO E NON SONO STATE FATTE RIDUZIONI DELLO STIPENDIO, COME INVECE E’ SUCCESSO NEGLI ULTIMI TRE ANNI.

ANNI NEI QUALI LA FLAVIA E’ ENTRATA IN UNA CRISI DI BILANCIO ORMAI NON PIU’ ELUDIBILE.

Non siamo certo noi ad aver creato questa situazione: le ” lacrime di coccodrillo” di cui parlano alcuni organi di informazione appartengono eventualmente ad altre forze politiche.

Organi di informazione ai quali nel recente passato, probabilmente alcune volte, sono sfuggite le notizie dei licenziamenti e delle riduzioni di stipendio del personale”.

PARTITO DEMOCRATICO

Circolo di Ladispoli