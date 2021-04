Pd, Italia Viva Santa Marinella C'è: "Restiamo al fianco di Tidei" - Terzo Binario News

“Dopo aver preso atto della nascita di gruppi di lavoro, di scelte personali, il laboratorio di idee “cittadini al centro” ricorda l’obbligo di rispettare l’elettorato e il programma elettorale per il quale siamo stati eletti e nominati.

PD IV e Santa Marinella c’è, non hanno mai dimenticato per un solo istante il mandato conferito, il supporto al sindaco Tidei e ciò che i cittadini ci hanno chiesto di fare. Sistemare un bilancio dissestato, migliorare le condizioni della città e dello strato socio economico.

Un in bocca al lupo all’ assessore all’ambiente, nonché vice sindaco Andrea Bianchi e al consigliere Iachini, nonché a tutta la lista Tidei. Che possano continuare nell’impegno politico e amministrativo che fino ad oggi ci ha contraddistinto.

Finalmente approviamo un bilancio sano, con criteri di entrate ed uscite da città seria, con la possibilità di interventi di partenariato pubblico-privato e che potranno rilanciare la città e farla tornare ad essere la vera Perla del Tirreno.

Le diverse anime della maggioranza unite da intenti amministrativi “Cittadini al centro” , con la coerenza di sempre è e sarà sempre pronta a sostenere l’attività amministrativa in linea con il mandato elettorale senza richieste di spazi e di verifiche, in quanto i cittadini ci hanno dato 5 anni per poter cambiare rotta. Siamo pronti e lo saremo sempre al fianco del sindaco Tidei”.

i consiglieri PD Italia Viva Santamarinella c’è