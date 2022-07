Pd e Tolfa Cambia: "Comune inadempiente con le rette dei cittadini indigenti ricoverati in rsa e ignora la nostra mozione" • Terzo Binario News

“Risulta che il Comune di Tolfa non paghi o comunque sia in ritardo con i pagamenti di compartecipazione per i cittadini indigenti ricoverati presso strutture come case di riposo. Oltretutto che il Comune riceve rimborso di tali spese dalla Regione. Questo se vero, metterebbe a rischio la permanenza delle persone più fragili, mostrando una totale non curanza verso i settori piu delicati della società. Si interroga per sapere se vero tutto ciò, E quali siano le motivazioni.

Si chiede altresì di provvedere a sollecitare gli uffici competenti a rispettare le procedure nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.”

Questa l’interrogazione presentata un mese fa e alla quale, come al.solito, non abbiamo ricevuto risposta. La sindaca e l’assessore neo maggiorenne con la delega ai servizi sociali, non si degnano di dare risposte ai cittadini neache nelle sedi istituzionali, oltre che nella quotidianità.

I tolfetani lamentano sempre di più una scarsa attenzione da parte di questa maggioranza, dinnanzi anche alle piccole richieste quotidiana.

E noi, come gruppo politico, sottolineiamo ancora una volta, sulla stampa oltre che nella sedi preposte, il totale non rispetto del regolamento comunale e delle leggi: non riceviamo risposte alle.interrogazioni da ottobre 2021.

Non vuole o non sa rispondere questa Sindaca?

Questo ci ha portato ad abbandonare l’ultimo consiglio comunale per protesta, oltre a diffidare l’amministrazione.

Nel frattempo abbiamo speso 76000 euro circa, di cui 36000 di finanziamenti comunali, per la realizzazione di una fontana.

Abbiamo un bilancio in cui sembrerebbero risultare grossi ammanchi di denaro ,dovuto soprattutto al mancatoo pagamento degli affitti dei terreni.



Esistono cittadini serie A e di serie B. Parliamo di centinaia di migliaia di euro.

(a breve faremo un reso conto dettagliato sul bilancio).



Pd Tolfa e Tolfacambia

