Pd Cerveteri, le congratulazioni della Califano a Pierini - Terzo Binario News

“Voglio inviare a Marco Pierini, nominato oggi dalla Direzione Regionale del partito commissario dei circoli Pd di Cerveteri, il mio più sincero in bocca al lupo per questo nuovo incarico. Marco ha dimostrato in questi anni di essere un dirigente capace e attento.

Conosce bene le dinamiche della Provincia di Roma e sono sicura saprà portare tutta la propria esperienza e intelligenza”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano