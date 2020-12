Paziente obeso salvato dai pompieri all'Aurelio - Terzo Binario News

Hanno operato gli esperti SpeleoAlpinoFluviali dei Vigili del Fuoco insieme all’autoscala

Oggi alle ore 11 circa presso via Tardini 5 nel quartiere Aurelio a Roma, i Vigili del Fuoco sono intervenuti su richiesta del 118 per soccorso a persona.

Le difficoltà a cui si è dovuto far fronte erano causate dal peso del paziente superiore ai 200 kg, che non ha permesso al personale del 118 di farlo transitare dalla porta di ingresso dell’appartamento in cui risiedeva.

Grazie all’esecuzioine della manovra Saf annessa all’utilizzo dell’autoscala As1, i soccorritori sono riusciti a consegnare al personale sanitario la persona, che è stata trasportata in ospedale.

Presenti anche la 8A, ed il Capoturno provinciale, le forze dell’ordine.