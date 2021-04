Paura su viale Castrense: auto prende fuoco, anziana salvata dalla Polizia locale - Terzo Binario News

Si stava recando in ospedale per fare alcune terapie salva vita , la signora di 70 anni la cui automobile ha improvvisamente preso fuoco, mentre era in transito su viale Castrense. Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, del GSSU, Reparto Tutela Fluviale, che stava percorrendo la strada in direzione opposta, si é immediatamente fermata e gli agenti sono accorsi per prestare aiuto alla donna , mettendola in sicurezza.

In attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, i caschi bianchi con alcune unità di supporto sopraggiunte dai vicini Gruppi I e VII, hanno provveduto a deviare il traffico e mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme avvolgessero altri veicoli in quel momento in transito.

Una pattuglia ha provveduto, nel frattempo, ad accompagnare con urgenza la donna, la quale non ha riportato ferite, presso l’ospedale dove era diretta, per consentirle le cure di cui necessita.