Paura in albergo: aggredisce con tagliaunghie direttrice e portiere - Terzo Binario News

Arrestato un 46enne romano con precedenti

All’interno di una hall, in evidente stato di agitazione dovuta all’assunzione di alcol, un uomo ha aggredito per futili motivi con un tagliaunghie il portiere e la direttrice. Nel pomeriggio di venerdì 28 agosto, su segnalazione al 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in viale Trastevere, presso un hotel, dove hanno arrestato un cliente della struttura ricettiva, un romano di 46 anni con precedenti.

Solo dopo l’intervento dei militari, con cui l’uomo ha ingaggiato anche una colluttazione, è stato bloccato ed ammanettato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Il tagliaunghie è stato sequestrato mentre, le vittime sono state accompagnate dal 118 presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Camillo e poi dimessi.