Paura a Tor Marancia. Un albero di grosse dimensioni è caduto su auto in sosta. Tre i veicolo colpiti. L’episodio è avvenuto alle 15 di oggi, mercoledì 17 luglio in via Annio Felice.

Sul posto la Polizia locale del Gruppo VIII Tintoretto. Non ci sono stati feriti.

Foto gruppo Facebook Luciano D. Sei di Tormarancio se…