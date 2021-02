Paul Gascoigne sull'Isola dei famosi - Terzo Binario News

Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi: è ufficiale. “Gazza” infatti sarà uno dei concorrenti della trasmissione televisiva, che sul proprio sito afferma: “L’ex centrocampista della Lazio si prepara a partire Ci siamo quasi… siamo agli sgoccioli. Per lui è tempo di volare direttamente in Honduras!”.

Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi

“Paul vuole proprio lasciare il segno sull’Isola e infatti promette grande spettacolo. Dopo la carriera come calciatore è pronto a lanciarsi nel vuoto da un elicottero e nuotare verso le splendide spiagge di Cayo Cochinos“.

“Spirito sportivo”

“Siamo sicuri che il suo spirito sportivo sarà decisivo nel mantenere il gruppo coeso. L’Isola è pronta ad accogliere l’ex talento della nazionale inglese e della Lazio, e voi?”.

La carriera di Paul Gascoigne

Il noto personaggio ha vestito la maglia della nazionale inglese e di club quali Newcastle, Tottenham, Lazio, Rangers, Middlesbrough, Everton. Ha vinto due campionati scozzesi con i Rangers, oltre a una coppa di Scozia e una coppa di Lega scozzese. Con il Tottenham ha alzato la Coppa d’Inghilterra.

Gazza e il reality

Così il Corriere dello Sport: “Gazza, che compirà 54 anni a maggio, è in Italia già da qualche giorno per rimettersi in forma e rispolverare il suo italiano. Siamo ormai agli sgoccioli: la nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta per partire. Anche l’ex Lazio volerà in Honduras prima dell’inizio della stagione, che dovrebbe andare in onda a partire da lunedì 15 marzo”. La padrona di casa sarà Ilary Blasi.