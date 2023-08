Patrocinio del comune di Ladispoli per la statua ad Angelo Vassallo • Terzo Binario News

“Angelo Vassallo è il simbolo degli amministratori pubblici che non cedono alle minacce della criminalità e difendono la democrazia e la legalità fino in fondo.

Per Ladispoli sarà un onore scoprire la statua dedicata al sindaco pescatore di Pollica in occasione della commemorazione dell’omicidio avvenuto nel 2010 vicino Salerno”.

Le parole sono del sindaco Alessandro Grando che ha annunciato il patrocinio dell’amministrazione comunale alla proposta della “Fondazione Angelo Vassallo” e dell’associazione “La marcia degli alberi” per ricordare la figura di un amministratore che rappresenta un fulgido esempio di integrità morale nello svolgere un incarico pubblico.

“E’ stato lo scultore Napoleon Alberto Romualdo – spiega la delegata all’arte, Felicia Caggianelli – a scolpire l’opera sul marmo travertino che sarà posizionata a settembre nei giardini di viale Mediterraneo, da anni dedicati proprio ad Angelo Vassallo. Alla cerimonia parteciperà anche Dario Vassallo, fratello di Angelo, che ha annunciato agli organizzatori la propria presenza a Ladispoli. Ringraziamo, oltre agli ideatori dell’iniziativa, l’artista Napoleon Alberto Romualdo che ha già realizzato sculture lignee che si possono ammirare nei giardini di via Odescalchi. Opere di altissimo livello creativo. Grazie anche al concittadino Rosario Sasso che da anni si impegna in queste iniziative di valenza sociale. Ed un ringraziamento lo rivolgiamo anche all’azienda Mignanti marmi che ha donato il materiale è messo a disposizione la sua struttura per realizzare l’opera”.

La statua raffigura Angelo Vassallo seduto, con il timone in una mano ed il capo girato da un lato, come se guardasse al futuro.