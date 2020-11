Patrizio Ferri terzo nel motocross d'epoca - Terzo Binario News

Il pilota di Civitavecchia ha preso parte al ultima tappa del Campionato Italiano con la sua Kawasaki 250

Una gara, due manche, terzo posto e decimo in classifica generale. Sarà stato anche un divertimento ma per Patrizio Ferri, tolta giusto la ruggine iniziale, è stato un ritorno alle competizioni come si deve.

Impegnato sul circuito di Ponte Sfodato, a Montopoli Sabina, nell’ultima tappa del Campionato Italiano Cross d’Epoca il centauro civitavecchiese ha inforcato la sua Kawasaki 250 (datata 1989) e si è lanciato sullo sterrato. Nelle due manche ha chiuso entrambe le volte al terzo posto, conquistando così l’ultimo gradino del podio.

Una piccola soddisfazione in fondo per un’annata che lo ha visto più impegnato in officina che a competere: “Era una tappa vicino casa – commenta Ferri – e ho deciso di partecipare. Mi sono divertito, ne è valsa la pena>.

Con sù l’amato numero 100 (che la Federmotociclismo gli ha consegnato ufficialmente, mettendolo per iscritto sulla sua licenza) è partito per riassaporare le sensazioni degli anni passati: “Per due campionati consecutivi sono arrivato secondo, sempre nel D3 e sempre con la Kawasaki e in particolare l’anno scorso sono rimasto in testa per gran parte della stagione, dovendo cedere lo scettro solo a causa di un infortunio al ginocchio>.

Una curiosità: alla gara sabina tra gli iscritti c’era anche l’attore Max Giusti, grande appassionato di motocross, che ha partecipato alla gara nella categoria D2 con una Ktm. Tornando a centauro civitavecchiese, viene da chiedersi perché rinunciare alle gare precedenti, visto che la possibilità di vincere il titolo italiano poteva essere concreta: “La chiusura dovuta al Covid – spiega il centauro – ha fatto spostare la priorità sull’officina Special Bike e quindi di tempo per allestire la moto nei fatti non c’è mai stato fino a sabato scorso>. In classifica finale, il doppio terzo posto è valso a Ferri la decima posizione con 46 punti. Ultima competizione del 2020 a Vetralla, in ambito regionale. “Si chiude la stagione, andrò a divertirmi anche nel paese della Tuscia per poi semmai iniziare a pensare al 2021> la conclusione di Patrizio Ferri.