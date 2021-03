Patrick Zaki cittadino onorario di Roma: la mozione - Terzo Binario News

Patrick Zaki, una mozione per la cittadinanza onoraria “ L’Egitto ha prorogato per ulteriori 45 giorni la detenzione vergognosa e ingiusta per il giovane”.

Patrick Zaki: le parole dei Giovani Democratici

“I Giovani Democratici di Roma chiedono al consiglio Comunale, attraverso il gruppo del Partito Democratico al Campidoglio, di avviare la procedura per il rilascio della cittadinanza onoraria per lo studente detenuto in Egitto”. Lo hanno riferito Agostino Biondo e Gabriele Bernardini, rispettivamente segretario romano dei giovani democratici e responsabile iniziativa politica e delegato alla coesione Urbana dei giovani democratici di Roma.

La richiesta dei Giovani Democratici

“Roma deve dare un segnale forte contro la violazione della libertà individuale. Roma, Capitale d’Italia, deve dimostrarsi una città aperta ai valori fondanti della democrazia. E può farlo attraverso il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Questo per dare vicinanza e solidarietà alle persone detenute, torturate e uccise da regimi totalitari e anti-democratici“.