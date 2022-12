Pastorelle a Civitavecchia, partecipazione nutrita dei ragazzi della Galice • Terzo Binario News

È stata la pastorella 2022 con la maggior presenza di ragazzi, quella della scuola Ennio Galice di Campo dell’Oro con più di 60 studenti, diretti dalla professoressa Barbaranelli e dalla professoressa Francesca De Angelis.

I ragazzi hanno iniziato a suonare e intonare le canzoni di Natale stazionando sulla sulla scalinata della Cattedrale per poi accedere all’interno e suonare nei pressi dell’altare Dopo di che, come da tradizione, si sono spostati per le vie del centro per i canti natalizi itineranti.