Passeggiata di 500 metri di Fiorelli e della Baciu a Santa Severa: "Una vergogna" • Terzo Binario News

“Via dei Fenici, Via dei Normanni, incrocio Via dei Balivi, Via dei Pelasgi, Via della Monacella e Piazza Roma.

Una breve passeggiata di 500 metri, fatta dai consiglieri di opposizione Ing. Domenico Fiorelli e Alina Baciu tra le vie centralissime di Santa Severa.

La situazione trovata è a dir poco vergognosa, penosa e offensiva nei confronti dei santaseverini e di tutti coloro che, all’entrata della città, si trovano a transitare per queste strade.

Non possiamo non domandarci quando, dati alla mano, sia stata effettuata l’ultima pulizia da parte della Gesam, società con la quale il nostro Comune ha sottoscritto un contratto di appalto che prevede, oltre alla raccolta dei rifiuti, un piano di spazzamento di tutte le vie della città. Ci domandiamo altresì, la ragione per cui il comune non elevi le sanzioni previste anch’esse nel capitolato di appalto sottoscritto dalle parti, nel caso, come questo, in cui vengano certificate gravi mancanze e negligenze.

Evidentemente i tanti ‘fatti’ promessi in campagna elettorale non passano per il decoro urbano, biglietto da visita di una città turistica come la nostra. Riteniamo quindi il sindaco Tidei responsabile di cotanta incuria da noi riscontrata a Santa Severa, ci sembra evidente che la sua amministrazione non stia facendo il proprio dovere nell’attività di verifica e controllo, eludendo la verifica dei servizi non svolti dalla Gesam, servizi pagati da tutti i cittadini tramite la tassa sui rifiuti (TARI)”.

I consiglieri di opposizione Domenico Fiorelli e Alina Baciu