Passeggiata a Santa Marinella, l'opposizione chiede un consiglio • Terzo Binario News

“E’ stata protocollata in data odierna, a firma di tutti i Consiglieri

dell’Opposizione, una richiesta di Convocazione del Consiglio Comunale

in Seduta Straordinaria ed Urgente avente ad oggetto: “Proposta di

messa in sicurezza della Passeggiata e sottostante Stabilimento

balneare Perla del Tirreno”.

I consiglieri di minoranza hanno ritenuto doveroso dar seguito

all’invito, a loro rivolto dal Sindaco in una delle Sue più recenti

esternazioni, di manifestare un approccio collaborativo con questa

Amministrazione presentando proposte utili alla collettività.

Pertanto, ai fini del miglioramento della Città di Santa Marinella e

Santa Severa in termini di fruibilità dei servizi, ma soprattutto

sicurezza, vista la relazione tecnica dell’Ing. Salvatore Perno

Prot.11013/2017 del 11.04.2017 e successive integrazioni, visti i

numerosi atti amministrativi del Comune così come elencati nel testo

della richiesta di Consiglio Comunale, tutto ciò premesso e

considerato, si ritiene urgente provvedere alla messa in sicurezza

“della Passeggiata e sottostante Stabilimento balneare Perla del

Tirreno” per temuto pericolo e danno alla pubblica incolumità a

fronte della quale, ad oggi, poco o nulla è stato fatto da questa

Amministrazione.

Vista l’ulteriore documentazione così come indicata in atti, si chiede

che il Consiglio deliberi sui lavori urgenti, dando mandato agli

Uffici Competenti di procedere contestualmente al controllo del

rispetto del contratto e di ogni ulteriore atto connesso e

conseguente.

Si è certi che il Primo Cittadino, che ormai da ben due mandati

amministra questa Città (dal 2018) che negli ultimi tempi si è

mostrato zelante come non mai, non lascerà cadere nel vuoto la

richiesta attivando, nelle more della presentazione, approvazione e

successiva realizzazione del tanto agognato nuovo progetto per la

Passeggiata, dallo Stesso annunciato sulla stampa locale, ogni misura

necessaria per il risanamento e per la messa in sicurezza del suddetto

immobile ai fini della tutela della pubblica incolumità.

Il Consigliere Domenico Fiorelli.