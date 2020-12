Falsi pass invalidi: oltre 200 permessi ritirati - Terzo Binario News

Ieri ricorreva la giornata internazionale delle persone con disabilità, le quali, purtroppo, ancora oggi, in molte occasioni, subiscono ingiustizie. La Polizia Locale di Roma Capitale ha avviato da tempo un attività mirata al contrasto di abusi, come occupare un posto riservato ai disabili senza averne titolo, utilizzare contrassegni falsi o farne un uso scorretto, che di fatto impediscono l’esercizio di un diritto da parte di chi ha reali esigenze.

Nel corso di quest’anno sono oltre 25mila i controlli eseguiti dalle pattuglie per contrastare questi comportamenti illeciti e più di 200 i permessi per disabili ritirati perchè scaduti, esposti in fotocopia o utilizzati nonostante il decesso del titolare. Da alcune settimane l’attività è stata ulteriormente potenziata grazie alla nuova strumentazione in uso agli agenti: dispositivi in grado di riconoscere in tempo reale i pass irregolari, tramite la lettura del microchip inserito nei contrassegni. Grazie a questa tecnologia si riducono notevolmente i tempi di accertamento, permettendo di scovare nell’immediatezza delle verifiche , i permessi che presentano anomalie.