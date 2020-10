Pasquini sui positivi di Allumiere: "Sono 7, tutti sotto controllo" - Terzo Binario News

Il sindaco di Allumiere Antonio Pasquini informa la cittadinanza di aver appreso dalla Asl Roma 4 che ci sono 3 nuovi casi positivi al Covid-19 di cui un appartenente al nucleo famigliare che già aveva 3 positivi residenti nel Comune di Allumiere.

“Le persone – rassicura il sindaco – non hanno avuto contatti con soggetti esterni alle proprie famiglie nei giorni passati. Riepilogando ad oggi 24 ottobre 2020, nel nostro comune abbiamo 7 positivi appartenenti a tre nuclei famigliari. Così come avvenuto nei mesi passati, sono stati contattati telefonicamente dal primo cittadino, anche per far sentire la vicinanza della comunità, Alcuni hanno dichiarato di avere sintomi influenzali ed effetti covid-19. Comunque, tutti stanno bene!!!”.

“A tutti i nostri concittadini colpiti dal virus vadano i migliori auguri di una pronta guarigione.

Come da ultimo DPCM – aggiunge Pasquini – ricordiamo l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e al chiuso (con le dovute eccezioni), mantenere il distanziamento e lavare frequentemente le mani. Il Coc Centro operativo comunale garantisce la piena operatività e collaborazione con i cittadini, si può chiamare al nr. 3512283285”.