Pasquini all'opposizione di Allumiere: "Basta strumentalizzazioni di fatti e persone" - Terzo Binario News

Sull’articolo appena uscito su Terzobinario a firma dei consiglieri di opposizione Ceccarelli, Sgamma e Taranta (ma di cui si riconosce lo stile tracotante) esiste un falso clamoroso che evidenzia il letargo dei consiglieri di opposizione in questi 4 anni in comune…

Ultimo Vice Segretario comunale, infatti, è stato il funzionario, adesso in pensione, Angelo Regnani.

Il comune di Allumiere, così come tanti piccoli comuni (Canale Monterano, Oriolo, Mazzano e molti altri) è attualmente sprovvisto di segretario in organico ed inoltre non dispone di un vice segretario.

Sempre in virtù di verità, questa mattina non appena ho saputo dell’assenza della segretaria e del rinvio del consiglio, per dare aggiornamenti sul concorso ed altro, ho convocato subito i capigruppo per lunedì.

Fare politica non è dire falsità. Smettiamola con tutte queste strumentalizzazioni dei fatti e, ancor più grave, delle persone”.

Antonio Pasquini