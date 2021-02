Pasquini: "Ad Allumiere qualcuno ha disatteso le regole, servono maggiori controlli" - Terzo Binario News

Il sindaco di Allumiere Antonio Pasquini è furioso. Furioso con quei compaesani che hanno fatto schizzare a 35 i casi di Covid in paese. Con circa 40mila abitanti, si tratta di circa il 9 per mille di contagi: un numero elevato ma ancora sotto controllo.

“Zona rossa? Per fortuna la si può escludere, anche se i comportamenti sono sbagliati e vanno corretti>. Talmente sbagliati che il primo cittadino collinare ha preso carta e penna scrivendo a Commissariato, Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, Guardia di Finanza e Polizia di Città Metro per chiedere un maggior controllo.

“Visto il quotidiano incremento di casi positivi al Covid, si è ritenuto necessario chiedere supporto alle forze dell’ordine presenti sul territorio al fine di contrastare atteggiamenti irresponsabili e illegali dei cittadini, che alla luce degli ultimi avvenimenti si stanno rilevando dannosi per tutta la cittadinanza> scrive Pasquini nel documento inviato. Ma la zona rossa è uno spettro che incombe? Per il sindaco allumierasco no: “Per fortuna siamo lontani da questa eventualità. La realtà però dimostra che basta poco, pochissimo, per contagiare un paese. Soprattutto bastano atteggiamenti irresponsabili di un gruppo ristretto di persone>. Pasquini spiega meglio: “Dai dati che ha fornito la Asl, emerge un conteggio allarmante di 35 casi positivi. Questo denota che probabilmente non tutti hanno seguito le indicazioni dettate dal Governo. So di un paio di situazioni familiari in cui i contatti sono stati ravvicinati ed evidentemente il virus è circolato. Qualche cena che andava evitata, qualche ritrovo inopportuno ed ecco il risultato>. Non va tutto male però: “Le scuole sono chiuse sebbene si siano dimostrate sicure: c’era del personale Ata positivo ma non i bimbi. Una piccola era contagiata ma i compagni, in quarantena, erano negativi. Tutto questo vuol dire che il problema non è nelle aule, bensì fuori quando si abbassa la mascherina per la vita sociale. È lì che le regole non si rispettano>. La prospettiva sembra più serena: <Passato il fine settimana, dai prossimi giorni mi aspetto un calo netto dei contagi in paese, non appena usciranno dalle quarantene quei nuclei familiari attualmente in isolamento” la conclusione di Antonio Pasquini.

Ale.Val.