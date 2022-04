Pasqua a Tarquinia, tornano le processioni del Venerdì Santo e del Cristo Risorto - Terzo Binario News

Finalmente, dopo due anni di annullamenti causa Covid, tornano a Tarquinia le tradizionali celebrazioni della Santa Pasqua per le vie della città.



Per chi non potrà seguirle dal vivo, la Ermes Wifi di Milioni Giancarlo, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Associazione Fratelli del Cristo Risorto, trasmetterà le celebrazioni, suddette, in diretta streaming sul canale YouTube della città di Tarquinia e, per chi volesse seguirle in Tv, su Tele Lazio Nord canale 94 – 629 – 848 – del digitale terrestre o sul 5629 con il decoder di Sky.

La grande novità di quest’anno è che, per la prima volta, andrà in diretta streaming anche l’evento del Venerdì Santo, la Processione della Passione di Cristo, che a partire dalle ore 21,00 riempirà le vie del centro storico di Tarquinia, con la partenza dalla chiesa di San Leonardo del gruppo statuario, mentre il gruppo con i simboli della Passione partirà dalla chiesa della S.S.Trinità, all’Alberata Dante Alighieri.

La Domenica di Pasqua, poi, dalle ore 17,00, partirà la diretta streaming della Processione del Cristo Risorto, che la Ermes Wifi proporrà con la novità di un nuovo sistema di streaming audio e video, che ci calerà nell’emozionante atmosfera del Cristo Risorto che corre per le vie della città, con l’ausilio di numerose postazioni WiFi, che permetterano una connessione più efficace e stabile lungo tutto il percorso.

A raccontare i due eventi saranno: Simona Orrù e Nazareno Gufi da studio

Letizia Benedetti per i collegamenti esterni