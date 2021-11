Pascucci ufficialmente in campo: lo sostengono otto liste - Terzo Binario News

A convergere sul suo nome quale candidato sindaco per Ladispoli sono Italia In Comune, Ladispoli Città, P.S.I, Azione, Ladispoli Attiva, Italia Viva, Uniti Possiamo Ladispoli, Ladispoli Dei Valori

La porta aperta lasciata da Alessio Pascucci circa la sua candidatura è stata confermata dalla volontà di otto liste di centrosinistra in convergenza sul suo nome.

Di fatto rappresenta la discesa in campo ufficiale del sindaco uscente di Cervrteri in corsa per lo scranno di Ladispoli.

“Abbiamo dedicato mesi di lavoro a ricostruire un progetto politico unitario e plurale: nuovo, aperto, inclusivo e capace di imprimere una svolta sociale e ambientale alla nostra Città.

Abbiamo abbattuto steccati ideologici e guardato oltre le strategie divisive che spesso accompagnano il semestre che precede il confronto elettorale.

Oggi, come forze progressiste e moderate riunite sotto le sigle: Italia In Comune, Ladispoli Città, P.S.I, Azione, Ladispoli Attiva, Italia Viva, Uniti Possiamo Ladispoli, Ladispoli Dei Valori, siamo consci della necessità di trovare una figura di garanzia, capace di interpretare al meglio un progetto politico ambizioso, innovativo e, al tempo stesso, dotato della sensibilità necessaria a tenere insieme la pluralità di espressioni politiche fin qui coinvolte.

Capace di farle convivere in un’ottica di arricchimento delle prospettive e rendendo le diverse espressioni Politiche della società civile di Ladispoli un valore aggiunto, le une per le altre.

È per questo che, uniti e coesi, convergiamo attorno alla candidatura a Sindaco di Alessio Pascucci.

Auspichiamo che anche le altre forze civiche e politiche, che nei mesi passati hanno condiviso con noi idee progettuali da mettere in atto per il futuro di Ladispoli, riconoscano l’urgenza di dare forma all’unità del campo progressista, a lungo perseguita ed evocata, concedendo il loro sostegno alla candidatura di Alessio Pascucci.

Abbiamo lavorato senza sosta per una proposta credibile, innovativa e rivoluzionaria. Ladispoli ha bisogno di una classe dirigente preparata, in grado di affrontare le sfide del presente, soprattutto legate alle opportunità del PNRR, e capace di proiettare il nostro territorio nel futuro.

La nostra Città ha necessità di coesione, di mitezza e di un rinnovato rapporto di fiducia che leghi l’amministrazione alla quotidianità dei cittadini.

Ladispoli ha l’urgenza di specchiarsi negli occhi di chi la vive e di chi la visita, restituendo a quegli sguardi bellezza, speranza, sostegno e accoglienza. Ed è questo che intendiamo fare, uniti, insieme alle cittadine e ai cittadini che già da oggi vorranno mettersi in cammino con noi”.

ITALIA IN COMUNE, LADISPOLI CITTA’, AZIONE, P.S.I, LADISPOLI ATTIVA, ITALIA VIVA, UNITI POSSIAMO LADISPOLI, LADISPOLI DEI VALORI