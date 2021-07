Pascucci: "Superata l'emergenza rifiuti indifferenziati a Cerveteri" - Terzo Binario News

“Nei giorni scorsi molti Comuni del Lazio, tra cui Cerveteri, hanno vissuto una vera e propria emergenza sul fronte rifiuti a causa dell’improvvisa chiusura del sito di conferimento del secco residuo (indifferenziato) della RIDA Ambiente.

Con Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali (che ringrazio per la costante e fondamentale presenza e attività) e il personale dell’Ufficio Ambiente ci siamo subito messi al lavoro per trovare immediatamente una soluzione al problema. Grazie a questo lavoro, abbiamo superato in un tempo record l’emergenza.

Da oggi, conferiremo presso il sito ECOSISTEM (che accoglierà il nostro residuo secco perché la percentuale di raccolta differenziata di Cerveteri supera il 75%, un dato davvero importante) e quindi le utenze DOMESTICHE e NON DOMESTICHE potranno continuare ad esporre i rifiuti indifferenziati come da calendario vigente”.

Alessio Pascucci