Pascucci solidale con i dipendenti Alitalia - Terzo Binario News

“Esprimo vicinanza e sostegno a tutti i lavoratori di Alitalia e alle loro famiglie, che in questo periodo di così forte instabilità economica e sociale, si trovano a convivere con la paura di un ridimensionamento con drastici tagli al personale e alla flotta paventato dal Governo. A causa di impegni istituzionali pregressi, non potrò presenziare in veste istituzionale alla manifestazione in programma domani davanti Palazzo Montecitorio, ma voglio ugualmente mandare a loro la solidarietà da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale che rappresento”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri.

“Pur non ricadendo in maniera diretta nel nostro territorio, il vicinissimo Aeroporto di Fiumicino ha un’incidenza importantissima sull’economia e l’occupazione cittadina – spiega il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – sono davvero tanti infatti i nostri concittadini impiegati nel settore del trasporto aereo con Alitalia, per i quali una riduzione del lavoro comporterebbe gravi ripercussioni sulla stabilità economica delle proprie famiglie. Come Amministrazione comunale di Cerveteri, saremo come già in passato al loro fianco”.