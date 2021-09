Pascucci si complimenta con la Prociv Cerveteri - Terzo Binario News

“Un’eccellenza, un punto di riferimento, una sicurezza per la cittadinanza. Preparato e debitamente formato ad ogni situazione, ma allo stesso tempo una grande famiglia unita dallo spirito del volontariato e dal desiderio di voler dare il proprio importante contributo alla città.

Anche quest’anno, ed in modo particolare durante tutto il periodo estivo, non hanno mai smesso di far sentire la propria presenza nel territorio, in maniera quotidiana e capillare, impegnandosi a tutto campo sia per quanto riguarda la sicurezza in mare che nella campagna antincendio boschiva, oltre ovviamente a tutte le consuete attività di routine e all’importante servizio di assistenza alla popolazione in difficoltà attraverso le raccolte alimentari e la consegna di pacchi di generi di prima necessità”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, nel rivolgere il suo personale ringraziamento al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, al Responsabile Renato Bisegni e a tutti i Volontari del Gruppo, Uomini, Donne, ragazzi e ragazze che quotidianamente rendono onore e lustro alla divisa che indossano al servizio del territorio.

“Poter contare su un Gruppo di Protezione Civile così forte, coeso e preparato è sicuramente un punto di riferimento importante non solo per i cittadini, ma anche per la macchina comunale – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – di questo è doveroso un ringraziamento speciale a Renato Bisegni, che con professionalità, in maniera esemplare, guida un gruppo di volontari davvero numeroso e motivato. Lo è sempre stata, ma da quando nelle nostre vite è entrata l’emergenza sanitaria da COVID-19 la loro attività è stata un perno fondamentale della nostra comunità, incarnando in pieno i valori del volontariato e dell’impegno civico nel territorio. A loro tutti, grazie di cuore, certo che anche in futuro il Gruppo Comunale di Protezione Civile continuerà a rappresentare un’eccellenza di Cerveteri”.