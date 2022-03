Pascucci showman si presenta a Ladispoli ma senza recidere il legame con Cerveteri - Terzo Binario News

Ieri Alessio Pascucci si è presentato come candidato sindaco per le elezioni di Ladispoli. Al Papeete, sul lungomare ladispolano, sono stati in tanti a voler ascoltare quali fossero le idee del primo cittadino uscente di Cerveteri per la cittadina che vorrebbe andare a governare.

Di fatto è stato un one-man-show nel quale Pascucci ha solo fatto qualche accenno a quello che sarà la linea guida per la sua Ladispoli. Accenno con un’idea chiara però: turismo, cultura e ambiente le tre tematiche su cui verte la sua idea di città.

Presente come dalla foto sopra Marietta Tidei, la consigliera regionale di Italia Viva che ha detto: “Alessio rappresenta una nuova sfida, in un momento cruciale. Ladispoli presenta grandi risorse che Pascucci sarà far emergere”.

Tante le tematiche toccate e una è spiccata sulle altre: il cordone ombelicale che lo lega a Cerveteri ancora non del tutto rescisso. non tanto per il fatto che è ancora sindaco in carica del comune cerite, quanto per un passato recentissimo che giocoforza guarda verso il comune etrusco. Almeno così nella prima uscita.

Poi le liste che sostengono Pascucci ovvero Ladispoli Attiva, Movimento Civico Ladispoli Città, Sinistra e Libertà, Xer Pascucci, Italia in Comune, Ladispoli dei Valori, Azione e Partito Socialista.

Dettati gli slogan “Ladispoli – Un Nuovo Inizio” e #toccacorre, con diversi giovani che voglio partecipare a questa campagna elettorale, è stata la volta dei temi.

“Il campanile è elemento necessario di congiunzione fra le città” e dopo qualche stoccata ai 5Stelle sul tema dell’uno-vale-uno, le posizioni e il primo affondo: “L’obiettivo è pensare alla Ladispoli del 2030 però alcuni punti vanno fissati. Sono di sinistra e progressista e sebbene sia impopolare in Italia, sono socialista. A Cerveteri si è creata la biblioteca Nilde Iotti e l’asilo Gino Strada, a Ladispoli piazza Almirante”.

Torre Flavia altro terreno di scontro politico: “Nei 10 anni di amministrazione a Torre Flavia è stato abbattuto a spese del proprietario uno stabilimento. Quando si passa nel comune di Ladispoli si finisce nel parcheggio dei camper. Ecco, un altro merito che rivendico è quello d aver cancellato la vecchia nomenclatura cerite. Per Ladispoli c’è un potenziale gigantesco, e come sindaco di Cerveteri invidio alberghi, piazza Rossellini e viale Italia”.

“Chi vuole il cemento non ci voti” l’altra frase su cui Pascucci ha insistito spesso.

Infine un invito che sa di imposizione: “Chi va a votare deve leggere i nomi di coloro che si candidano così da sapere cosa ci si aspetta quando si concede la preferenza. Chi la pensa diversamente, non ci voti”.