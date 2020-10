Pascucci rassicura: "Nessun sintomo aspetto il tampone e grazie dei messaggi" - Terzo Binario News

“Grazie a tutti per le migliaia di messaggi che mi state mandando. Grazie davvero.

Ci tengo a precisare che sto bene, non sono positivo e sono in quarantena soltanto per aver avuto contatti con persone positive.

La Asl mi ha detto che prima di fare il tampone debbo aspettare ancora qualche giorno (quindi lo farò quando me lo indicheranno loro).

Per ora, sto bene, non ho sintomi e sono solo in attesa.

Gli auguri di pronta guarigione li giro tutti quanti alle tante persone che invece in questi giorni stanno lottando con condizioni di salute non favorevoli.

Ps: in queste settimane avevo già ridotto drasticamente gli incontri di persona. Alcuni di voi che però mi hanno comunque incontrato, mi stanno chiedendo che condotta devono tenere. Possono chiaramente tutti continuare a fare la stessa vita che facevano prima, visto che non sono positivo.

Un abbraccio a tutti e grazie ancora per i messaggi”.

Alessio Pascucci