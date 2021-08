Pascucci: "Pronta guarigione al luogotenente Cacace, è stato provvidenziale" - Terzo Binario News

“Strato Cacace, Luogotenente dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli della Capitaneria di Porto, insieme ai suoi uomini, in questi 9 anni in cui sono stato Sindaco è stata una delle figure istituzionali con le quali maggiormente ho avuto modo di relazionarmi.

Sempre, ogni giorno, dimostra un grande senso dello Stato e di attaccamento alla Divisa che indossa.

Ieri mattina, nell’ambito del Progetto Mare Sicuro, sul nostro Litorale è intervenuto in due occasioni molto delicate. Prima sullo specchio d’acqua davanti la Palude di Torre Flavia, successivamente in un tratto successivo la Torretta (in un tratto di spiaggia libera).

Le condizioni meteo-marine avverse (con raffiche di vento che superavano i 30nodi), stavano infatti mettendo in difficoltà dei bagnanti, che non riuscivano a rientrare a riva. Il suo intervento (insieme a quello dei bagnini di uno stabilimento limitrofo) è stato provvidenziale, facendo sì che tutto finisse per il meglio.

Successivamente, ha avuto un piccolo affaticamento ma si è ristabilito poco dopo e sta bene.

Al Luogotenente Cacace, il mio ringraziamento per questi due provvidenziali interventi e per il lavoro continuo, incessante, che con grande passione svolge ogni giorno per il mare e per il territorio.

Con l’occasione, rivolgo un plauso anche a Matteo Proietti (dello Stabilimento Ezio la Torretta), il giovanissimo surfista Francesco Ranalli (originario di Spoleto ma con una casa a Campo di Mare) e i bagnini di Ladispoli Mauro Antonini e Simone Lucarini.

Alessio Pascucci