Pascucci: "Oggi il giorno della sentenza, giustizia e verità per Marco Vannini" - Terzo Binario News

“Oggi è il giorno della sentenza. Una giornata dolorosa che aspettiamo da tanto, ma che ci riporta con la mente e con il cuore a quella tragica notte”. Così Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri.

“Qualunque verdetto sarà emesso, anche il più duro, ci sembrerà sempre troppo lieve, paragonato alla giovane vita di Marco strappata via. E soprattutto, qualsiasi cosa accada oggi, nulla potrà alleviare neanche minimanente il dolore di Marina, Valerio e delle persone che lo amavano”.

“È chiaro, siamo tutti coinvolti emotivamente. E qualcuno ci ha accusato di questo. Ma come potremmo non esserlo? Mamma Marina e papà Valerio sono in Tribunale, con la dignità e la sobrietà di sempre. Loro cho dovevano essere aiutati e che invece ci hanno insegnato così tanto in questi anni. Sono lì. E noi non possiamo non sentirci vicini. Questo è essere una Comunità”.

“Ma cosa possiamo fare davvero? Ce lo siamo chiesti spesso, in questo lunghissimo tempo. Forse l’unico vero impegno in questa difficile giornata è far sentire a Marina e Valerio il nostro abbraccio, la nostra vicinanza, il nostro calore; sperando che possa aiutare, confortare, magari lenire, per quanto possibile, la loro inimmaginabile sofferenza”.

“Sulle mura del nostro Municipio c’è un grande striscione che chiede Giustizia e Verità per Marco. Per lui, ma anche per Marina e Valerio, che meritano un rispetto, una comprensione e una attenzione che non sempre hanno ricevuto dalle istituzioni in questi anni. Abbiamo criticato aspramente la sentenza di secondo grado, quella vergognosa che riduceva drasticamente la pena inflitta a chi aveva ucciso a sangue freddo. E qualcuno ha detto che non avevamo titolo per farlo, che le sentenze non si giudicano. Poi ci ha pensato la Cassazione a rimettere indietro le lancette dicendo che andava tutto rifatto da capo”.

“E oggi è arrivato il giorno. Il giorno della sentenza. Da Sindaco di Cerveteri so di poter mandare un forte abbraccio a Marina e Valerio a nome di tutta la città. Per quello che può servire, siamo al vostro fianco. Siamo lì, con il cuore. Aspettando con voi quella Giustizia e quella Verità che fino a oggi vi è stata negata. Giustizia e Verità per Marco. Cerveteri lo chiede con voi”.