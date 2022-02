Pascucci: "Il Pd mi ha chiesto le primarie, ho detto sì poi hanno rinunciato loro" - Terzo Binario News

Il sindaco uscente di Cerveteri, ora in corsa per Ladispoli, ripercorre le tappe che hanno portato alla doppia candidatura nel centrosinistra ovvero la sua e quella di Silvia Marongiu: “Sei mesi fa non c’è stato alcun incontro, non ero neanche candidato”

A Ladispoli il centrosinistra si presenterà con due candidature ovvero quelle di Alessio Pascucci – a capo di 8 liste – e Silvia Marongiu, segretaria del Pd che corre con i dem, il M5s e altre sigle. Un tentativo di corsa con candidato unico c’è stato ma è naufragato dopo alcune settimane, diventando peraltro un giallo.

A raccontare cosa è successo, con i relativi passaggi, è lo stesso Alessio Pascucci.

“Quando è scesa in campo Silvia Marongiu – dice Pascucci – ho ritenuto intavolare un confronto per arrivare a un nome unico, in nome della compattezza del centrosinistra. Il 14 dicembre c’è stato un incontro in tal senso, dove ho fatto presente come fossi disposto anche a compiere un passo di lato qualora ci fosse stata la convergenza sul candidato unico.

Nelle settimane successive, in un tavolo informale ristretto, mi venne proposto di concorrere alle primarie. Confesso di non essere stato entusiasta dell’idea, ma presi qualche giorno per confrontarmi con la mia coalizione per capire come muoversi. Alla fine, venne redatto un documento in cui io e la coalizione accettavamo le primarie girato poi ai dem”.

Questo uno stralcio della missiva: “In questi mesi abbiamo sempre perseguito la ricerca di una soluzione unitaria in grado di portare idee e interpreti progressisti alla guida della città. Il senso di responsabilità nei confronti del nostro territorio impone il massimo impegno nella costruzione di una coalizione comune.

Per tali ragioni, pur con opinioni divergenti rispetto allo strumento delle primarie, nella serata di ieri, 10 febbraio 2022, le sottoscritte forze politiche si sono espresse per accogliere favorevolmente la proposta della segreteria provinciale del Partito Democratico”.

E qui c’è il colpo di scena. Il Pd Provinciale di Roma e di Ladispoli scrive che “abbiamo ricevuto, in risposta, più volte un fermo rifiuto da parte di quel pezzo della coalizione che, rompendo il tavolo, ha deciso di candidare a sindaco Alessio Pascucci in modo totalmente autonomo e unilaterale. Come se non bastasse abbiamo registrato anche l’abbandono di queste forze del tavolo della coalizione sul programma che avevamo intrapreso insieme. Quel tavolo, come è naturale che sia, è andato avanti con le forze politiche e civiche che oggi intendono presentare alla città un programma e un candidato sindaco come Silvia Marongiu”.

La lettera poi prosegue spiegando che “Alessio Pascucci e le liste che lo sostengono non sono nostri avversari, tutt’altro. Li riteniamo infatti compagni di viaggio che, se lo vorranno, saremo lieti di includere nel nostro percorso comune per fornire a Ladispoli e ai ladispolani un’amministrazione finalmente all’altezza delle sfide del futuro”.

Dunque permanendo il “volemose bene” personale, gli obiettivi dei due schieramenti sono rimasti divergenti.

“Sì perché uno sforzo c’è stato poi i dem hanno rinunciato. Parlano di sei mesi fa ma allora non ero neanche candidato. Prendo atto della decisione ma la ricostruzione dei fatti è questa” la conclusione di Alessio Pascucci