Pascucci: "I positivi di Cerveteri sotto stretto controllo sanitario" - Terzo Binario News

“Poco fa la ASL ROMA 4 ci ha dato notizia di due nuovi casi di positività al Covid-19 a Cerveteri. In totale sono dunque tre i positivi nella nostra città.

Ovviamente, tutte le persone contagiate sono sotto stretto controllo della Azienda Sanitaria Locale, e a loro faccio i miei migliori auguri di una pronta guarigione. Due di loro sono ricoverati presso strutture ospedaliere, il terzo è in quarantena presso la propria abitazione.

Come abbiamo ripetuto più volte, la battaglia contro il virus non è finita.

Abbiamo avuto un forte rallentamento delle limitazioni governative. E siamo tornati a fare molte delle attività che erano state interrotte durante il lockodwn. Ma la battaglia è tutt’altro che vinta.

È necessario ancora un piccolo sforzo. Poche ma fondamentali regole da seguire: rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE e UTILIZZO DELLA MASCHERINA nei luoghi chiusi e in tutte le circostanze in cui non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro.

Abbiamo dimostrato di essere una comunità attenta. Non vanifichiamo ora il grande sacrificio di quei mesi.

Come sempre vi terrò costantemente aggiornati”.

Alessio Pascucci