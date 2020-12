Pascucci domani in diretta per i buoni spesa di Cerveteri - Terzo Binario News

“Domani, venerdì 11 dicembre a partire dalle ore 18:30 nuovo appuntamento in diretta social.

Parleremo dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Vi anticipo che le domande per i buoni spesa si potranno presentare a partire da lunedì 14 dicembre 2020.

Nella diretta presenteremo inoltre le iniziative di solidarietà attive, gli avvisi pubblici per le famiglie e illustreremo i punti salienti del DPCM per le feste di Natale.

Per seguire la diretta (che rimarrà salvata sulla mia pagina) collegatevi al link:

https://www.facebook.com/pascuccialessio

Alessio Pascucci