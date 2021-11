Pascucci candidato sindaco a Ladispoli: "La possibilità c'è" - Terzo Binario News

Il primo cittadino uscente di Cerveteri potrebbe accettare, di fronte a una convergenza su nomi e programmi

L’estate scorsa, alla domanda “ma una candidatura a Ladispoli sarebbe fattibile?” la risposta fu “no”, secco. Oggi lo scenario è totalmente mutato e Alessio Pascucci sembra vicino a correre per la carica di sindaco di Ladispoli alle elezioni dell’estate 2022.

Il mandato da primo cittadino di Cerveteri è in scadenza – in concomitanza con Ladispoli – e oggi la possibilità che Pascucci “attraversi il Vaccina” per concorrere alla carica di sindaco del comune confinante sembra abbastanza concreta.

A seguito delle voci che hanno iniziato a rincorrersi, il diretto interessato ha confermato la sua disponibilità qualora si creassero le condizioni necessarie.

“Ci devono essere condivisioni sia sui programmi, che sull’impostazione che sui nomi di coloro che entreranno in lista – afferma Pascucci – e in questo senso c’è disponibilità, oltre che unità di intenti.

Serve qualità nella squadra e nessuna pregiudiziale verso coloro che vorranno sposare il progetto”.

Quella di Pascucci è una candidatura di larghe intese, come la definisce lui stesso: “Vorrei portare a Ladispoli il modello vincente di Cerveteri. Quella che ha governato il comune cerite per 10 anni è una coalizione allargata, fatta di competenza e capacità e nel comune ladispolano ritengo possa essere costruito un percorso molto simile.

I partiti? Come dicevo, le etichette non sono necessariamente da applicare, sebbene io stesso rappresenti un partito nazionale. Serve una visione ampia, immaginare uno scenario per poter disegnare la Ladispoli del futuro” la conclusione di Alessio Pascucci.